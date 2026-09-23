Ираклий Кобахидзе встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе

23.09.2026 20:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. На встрече, которая состоялась в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, стороны обсудили многолетнее плодотворное сотрудничество между Грузией и Советом Европы. Было отмечено важное содействие организации демократическому развитию страны, защите прав человека и укреплению верховенства закона.



Премьер-министр вновь подтвердил приверженность принципам Совета Европы и отметил, что Грузия и впредь будет способствовать развитию диалога и многостороннего сотрудничества.



Ираклий Кобахидзе отметил, что правительство Грузии придает большое значение конструктивному диалогу с Советом Европы и готово продолжать основанное на взаимном уважении сотрудничество с организацией.



Во встрече приняли участие вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, глава администрации правительства Леван Жоржолиани и постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.







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