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Азербайджан заявил о непризнании выборов в Цхинвальском регионе


23.09.2026   20:44


Азербайджан не признает так называемые «президентские выборы», проведенные 18 сентября в Цхинвальском регионе Грузии, и их результаты. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики вновь подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «президентские выборы», проведенные в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты», — говорится в заявлении ведомства.

Так называемые президентские выборы прошли 18 сентября в самопровозглашенной Южной Осетии. Тбилиси считает регион частью территории Грузии, оккупированной Россией.

Результаты голосования также не признал Евросоюз. В заявлении ЕС отмечалось, что проведение так называемых выборов не меняет позиции Евросоюза по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.

После российско-грузинской войны 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и разместила там свои военные базы. Грузия и большинство государств мира рассматривают оба региона как часть территории Грузии.


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