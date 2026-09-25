МВД: В Девдораки от системы раннего предупреждения поступило сигнальное сообщение

25.09.2026 10:20





По заявлению Министерства внутренних дел, от установленной в Девдораки системы раннего предупреждения, которая фиксирует изменения при минимальном повышении уровня воды в русле, поступило сигнальное сообщение.



В ведомстве сообщили, что на основании поступившей информации, в соответствии с протоколом, с пограничного пункта пропуска «Дариали» была проведена эвакуация в безопасное место находившихся на территории граждан, а также сотрудников патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и частной компании, работающих на пункте пропуска.



«Одновременно в целях превенции у села Гвелети ограничено движение всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях», - отмечается в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





