Грузия вновь заявила о поддержке территориальной целостности Украины

25.09.2026 10:47





23 сентября в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в шестом саммите Международной Крымской платформы — «Испытание единства, призыв к действию».



В своём выступлении она подчеркнула, что для Грузии война против Украины — не абстрактная международная тема, поскольку страна сама сталкивается с последствиями нарушения суверенитета и территориальной целостности. Бочоришвили отдельно напомнила о продолжающейся российской оккупации двух регионов Грузии.



💬 «Для Грузии вопрос Украины — не просто один из пунктов международной повестки. Мы очень хорошо знаем, что означает нарушение суверенитета и территориальной целостности государства», — заявила министр.



Она также отметила значение Крымской платформы как международного механизма, который сохраняет внимание к украинскому вопросу и позволяет переводить политическую поддержку в практические действия.



В завершение выступления Бочоришвили вновь заявила, что Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, а также выступает за завершение войны и достижение устойчивого мира на основе Устава ООН и международного права.





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