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Сборная Грузии по футболу сыграет сегодня со сборной Северной Ирландии в рамках Лиги Наций
25.09.2026 11:26
25 сентября сборная Грузии по футболу проведёт свой первый матч нового сезона Лиги наций против сборной Северной Ирландии. Матч на стадионе «Динамо Арена» начнётся в 20:00.
Сборные Грузии и Северной Ирландии встречались ранее один раз, в товарищеском матче в 2008 году, и тогда победу одержала Северная Ирландия.
Матч сборных Грузии и Северной Ирландии обслужит израильская бригада арбитров — главным судьёй будет Орель Гринфельд, ему будут помогать Рои Хасан и Идан Яркон. Отметим, что именно Гринфельд судил первый матч сборной Грузии в прошлом сезоне Лиги наций, в котором грузинская команда обыграла Чехию со счётом 4:1.
Расписание матчей сборной Грузии в сентябре и октябре:
25 сентября, 20:00 | Грузия — Северная Ирландия
28 сентября, 20:00 | Грузия — Украина
2 октября, 22:45 | Венгрия — Грузия
5 октября, 22:45 | Северная Ирландия — Грузия
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