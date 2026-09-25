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В поддержку раненых военнослужащих у озера Лиси состоялся ежегодный благотворительный марафон


25.09.2026   11:21


В поддержку раненых военнослужащих у озера Лиси состоялся ежегодный благотворительный марафон.

В марафоне приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Ираклий Чичинадзе, действующие и раненые военнослужащие, а также другие представители ведомства. Дистанции марафона — 21 км, 7 км и 3 км — преодолели представители дипломатического корпуса и граждане. Мероприятие завершилось церемонией награждения.

Марафон направлен на популяризацию здорового образа жизни и поддержку раненых военнослужащих. Средства, собранные в рамках благотворительного забега, будут перечислены в «Фонд поддержки раненых военнослужащих».

Забег был организован Министерством обороны Грузии, юридическим лицом публичного права «Доброволец обороны», Ассоциацией атташе по вопросам обороны и «Фондом поддержки раненых военнослужащих».


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