СГБ арестовала двух граждан Грузии за их участие в иностранной террористической организации

25.09.2026 10:57





В результате специальных мероприятий, проведенных в муниципалитетах Гардабани и Карели, сотрудники Центра по борьбе с терроризмом Службы государственной безопасности Грузии арестовали двух граждан Грузии на основании решения судьи о факте вступления в иностранную террористическую организацию и пособничества террористической деятельности.



В ходе расследования установлено, что указанные лица вступили в террористическую организацию «Исламское государство», принесли присягу на верность (так называемый баят) перед лидером организации и выразили ему безоговорочное повиновение.



В результате обыска личных и жилых помещений задержанных в качестве вещественных доказательств были изъяты рукописный текст присяги на верность лидеру террористической организации «Исламское государство» — «Баяти», печать с исламской надписью, различные виды патронов, ручная граната, капсула/детонатор и электронные средства передачи информации.



Ведется расследование по статье 328 Уголовного кодекса Грузии, которая касается вступления в иностранную террористическую организацию и содействия террористической деятельности. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 17 лет.





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