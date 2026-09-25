Ираклий Кобахидзе встретился в Нью-Йорке с Николом Пашиняном

25.09.2026 10:36





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Переговоры состоялись на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



По информации администрации правительства, Кобахидзе поздравил Пашиняна с 35-й годовщиной восстановления независимости Республики Армения и пожелал дружественному армянскому народу мира, стабильности и благополучия. Премьер Грузии также поздравил армянского коллегу с победой на выборах и выразил готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя странами.



По данным пресс-службы, на встрече было вновь отмечено успешное сотрудничество между Тбилиси и Ереваном в различных сферах и подчеркнута важность политического диалога на высшем уровне, который находит отражение в конкретных результатах в торгово-экономической, транспортной, культурной сферах и в межчеловеческих контактах.



Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе и подтвердили готовность всемерно содействовать миру и стабильности на Южном Кавказе.



Кобахидзе прокомментировал встречу и в сети X. По словам премьера, стороны обсудили грузино-армянские отношения и текущие процессы в регионе.



«В Нью-Йорке мне представилась возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи мы обсудили грузино-армянские отношения и происходящие в регионе процессы, а также вновь подтвердили нашу общую приверженность обеспечению мира, стабильности и благополучия в регионе».



Источник: SOVA

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