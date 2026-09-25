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Осужденные за растрату крупной суммы Минобороны освобождены из тюрьмы по процессуальному соглашению
25.09.2026 12:04
Осуждённые по делу о растрате крупной суммы средств, принадлежавших Министерству обороны, Васил Мхеидзе и Георгий Хаиндрава покинули пенитенциарное учреждение.
У здания пенитенциарного учреждения №12 их встретили члены семей и близкие.
Для информации, брат жены бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе Васил Мхеидзе и бывший заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава отбывали наказание вместе с бывшим министром обороны Джуаншером Бурчуладзе по делу о растрате крупной суммы, принадлежащей Министерству обороны.
Для справки, по делу о растрате крупной суммы денежных средств, принадлежавших Министерству обороны, суд первой инстанции приговорил Джуаншера Бурчуладзе к 10 годам лишения свободы, а Васила Мхеидзе и Георгия Хаиндрава - к 8 годам каждого.
В Апелляционном суде основанием для заключения процессуального соглашения с Джуаншером Бурчуладзе и Василом Мхеидзе стало признание ими вины и сотрудничество со следствием.
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