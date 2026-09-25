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Пресечена попытка пронести наркотическое средство в пенитенциарное учреждение


25.09.2026   14:13


Сотрудники Департамента внешней безопасности и информационно-технического обеспечения Специальной пенитенциарной службы пресекли попытку пронести наркотическое средство в пенитенциарное учреждение №17. Об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба.

По их информации, в предполагаемом преступлении уличён член семьи одного из осуждённых, который заходил в учреждение на свидание.

«В связи с фактом Специальная пенитенциарная служба незамедлительно передала соответствующие материалы следственному органу для правового реагирования.

Служба призывает лиц, входящих в пенитенциарные учреждения, воздерживаться от попыток пронести в учреждение запрещённые предметы и вещества. Пенитенциарные учреждения оснащены соответствующими системами безопасности и механизмами контроля, а выявление подобных незаконных фактов повлечёт предусмотренное законом правовое реагирование», - говорится в информации.


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