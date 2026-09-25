Пресечена попытка пронести наркотическое средство в пенитенциарное учреждение

25.09.2026 14:13





Сотрудники Департамента внешней безопасности и информационно-технического обеспечения Специальной пенитенциарной службы пресекли попытку пронести наркотическое средство в пенитенциарное учреждение №17. Об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба.



По их информации, в предполагаемом преступлении уличён член семьи одного из осуждённых, который заходил в учреждение на свидание.



«В связи с фактом Специальная пенитенциарная служба незамедлительно передала соответствующие материалы следственному органу для правового реагирования.



Служба призывает лиц, входящих в пенитенциарные учреждения, воздерживаться от попыток пронести в учреждение запрещённые предметы и вещества. Пенитенциарные учреждения оснащены соответствующими системами безопасности и механизмами контроля, а выявление подобных незаконных фактов повлечёт предусмотренное законом правовое реагирование», - говорится в информации.





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