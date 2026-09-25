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МВД: Уровень опасности в ущелье Девдораки снят, ППП «Дариали» продолжает работу в обычном режиме


25.09.2026   14:17


Сотрудники Министерства внутренних дел на основании рекомендации Национального агентства окружающей среды, с учётом имеющейся на данный момент ситуации в ущелье Девдораки, сняли введённое ранее ограничение на движение автотранспорта.

По информации МВД, пограничный пункт пропуска «Дариали» продолжает работу в обычном режиме.

«Утром от установленной в Девдораки системы раннего предупреждения, которая фиксирует изменения при минимальном повышении уровня воды в русле, поступило сигнальное сообщение.

В соответствии с протоколом с пограничного пункта пропуска «Дариали» в безопасное место были эвакуированы находившиеся на территории граждане, а также сотрудники патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и частной компании, работающие на пункте пропуска.

Одновременно в целях превенции возле села Гвелети было ограничено движение всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях.

По информации Национального агентства окружающей среды, в настоящее время уровень опасности в Девдоракском ущелье снят», - говорится в информации.


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