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МВД: Уровень опасности в ущелье Девдораки снят, ППП «Дариали» продолжает работу в обычном режиме
25.09.2026 14:17
Сотрудники Министерства внутренних дел на основании рекомендации Национального агентства окружающей среды, с учётом имеющейся на данный момент ситуации в ущелье Девдораки, сняли введённое ранее ограничение на движение автотранспорта.
По информации МВД, пограничный пункт пропуска «Дариали» продолжает работу в обычном режиме.
«Утром от установленной в Девдораки системы раннего предупреждения, которая фиксирует изменения при минимальном повышении уровня воды в русле, поступило сигнальное сообщение.
В соответствии с протоколом с пограничного пункта пропуска «Дариали» в безопасное место были эвакуированы находившиеся на территории граждане, а также сотрудники патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и частной компании, работающие на пункте пропуска.
Одновременно в целях превенции возле села Гвелети было ограничено движение всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях.
По информации Национального агентства окружающей среды, в настоящее время уровень опасности в Девдоракском ущелье снят», - говорится в информации.
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