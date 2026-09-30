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Двое граждан задержаны по обвинению в групповом хищении крупной суммы денег


30.09.2026   11:13


Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством и Главного следственного отдела Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали двух человек по обвинению в групповом хищении крупной суммы денег.

В результате комплексных следственных действий было установлено, что обвиняемые предлагали гражданам временные денежные переводы, якобы для своей предпринимательской деятельности, в обмен на которые обещали выплачивать ежемесячные проценты и вернуть основную сумму в оговоренный срок.

Таким образом, обвиняемые получали причитающиеся жертвам деньги, но не выплачивали оговоренные проценты и не возвращали основную сумму гражданам.

В результате противоправных действий обвиняемых гражданам был нанесен ущерб в размере 275 000 GEL.

Полиция арестовала обоих лиц на основании решения судьи.

Расследование ведется по статье 180, части 3 Уголовного кодекса, преступление наказывается лишением свободы на срок до 9 лет.


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