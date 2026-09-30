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Двое граждан задержаны по обвинению в групповом хищении крупной суммы денег
30.09.2026 11:13
Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством и Главного следственного отдела Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали двух человек по обвинению в групповом хищении крупной суммы денег.
В результате комплексных следственных действий было установлено, что обвиняемые предлагали гражданам временные денежные переводы, якобы для своей предпринимательской деятельности, в обмен на которые обещали выплачивать ежемесячные проценты и вернуть основную сумму в оговоренный срок.
Таким образом, обвиняемые получали причитающиеся жертвам деньги, но не выплачивали оговоренные проценты и не возвращали основную сумму гражданам.
В результате противоправных действий обвиняемых гражданам был нанесен ущерб в размере 275 000 GEL.
Полиция арестовала обоих лиц на основании решения судьи.
Расследование ведется по статье 180, части 3 Уголовного кодекса, преступление наказывается лишением свободы на срок до 9 лет.
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