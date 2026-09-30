Девять человек задержаны по преступлениям, связанным с наркотиками

30.09.2026 11:16





Сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел в разное время арестовали 9 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками. Им предъявлены обвинения в незаконной закупке и хранении особо крупного количества наркотических средств и содействии их сбыту.



Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы.



В результате оперативно-следственных действий, проведенных по уголовному делу, установлено, что обвиняемые были вовлечены в преступные схемы по сбыту наркотических средств, в частности, они размещали наркотические средства в определенных местах с целью дальнейшей продажи через различные интернет-приложения и социальные сети, а затем рассылали соответствующие координаты и фотографии с опознавательными знаками заинтересованным лицам.



В результате обысков личных и жилых помещений обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента, сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупное количество наркотических средств для продажи из указанных ими мест, включая: «кокаин», «метадон», так называемый «био» и «марихуану».



В результате следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков, и деньги, предположительно полученные от продажи наркотиков.



Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.





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