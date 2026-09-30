Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия присоединилась к совместной декларации о партнёрстве в области возможностей искусственного интеллекта


30.09.2026   11:10


Грузия присоединилась к совместной декларации о партнёрстве в области возможностей искусственного интеллекта, инициированной США. Об этом в социальных сетях сообщает посол Грузии в США Тамар Талиашвили.

«Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Соединённых Штатах Америки Тамар Талиашвили подписала совместную декларацию «Партнёрства в области возможностей искусственного интеллекта».

Инициатива направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), развитие инфраструктуры, поддержку инноваций и активное участие в глобальных технологических процессах», — говорится в информации, опубликованной на странице посла в Facebook.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна