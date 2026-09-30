Грузия присоединилась к совместной декларации о партнёрстве в области возможностей искусственного интеллекта

30.09.2026 11:10





Грузия присоединилась к совместной декларации о партнёрстве в области возможностей искусственного интеллекта, инициированной США. Об этом в социальных сетях сообщает посол Грузии в США Тамар Талиашвили.



«Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Соединённых Штатах Америки Тамар Талиашвили подписала совместную декларацию «Партнёрства в области возможностей искусственного интеллекта».



Инициатива направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), развитие инфраструктуры, поддержку инноваций и активное участие в глобальных технологических процессах», — говорится в информации, опубликованной на странице посла в Facebook.





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