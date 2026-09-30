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Батуми закупает ещё 376 камер видеонаблюдения почти за 2 миллиона лари
30.09.2026 12:08
Управление городской инфраструктуры и благоустройства объявило тендер на закупку и установку камер на сумму 1 993 450 лари.
Победитель тендера должен будет не только установить камеры и необходимое оборудование, но и обеспечивать их техническое обслуживание в течение установленного периода.
Приём заявок начнётся 30 сентября и завершится 5 октября 2026 года.
Примечательно, что в течение последних нескольких лет аналогичные тендеры выигрывает одна и та же компания — «Делта Консалтинг».
При этом в протоколе тендерной комиссии указано, что для определения ориентировочной стоимости закупки было проведено исследование рынка. Три потенциальных поставщика предложили цены в размере 1 993 450, 2 132 410 и 2 064 000 лари с учётом НДС. В итоге тендер объявили по самой низкой из предложенных цен.
С 2019 по 2022 год мэрия Батуми выплатила «Дельта Консалтинг» 3 193 025 лари. В 2023–2025 годах за фактически аналогичные услуги компания получила ещё почти 7 миллионов лари:
- 2023 год — 1 939 994 лари;
- 2024 год — 2 995 976 лари;
- 2025 год — 1 972 300 лари.
При этом остаются вопросы о том, где именно установлены приобретённые за городской бюджет камеры, сколько из них исправно работают и кто отвечает за хранение и предоставление записей. Ранее мэрия эту информацию не предоставляла.
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