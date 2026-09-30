В Кутаиси автомобиль сбил школьника прямо на пешеходном переходе возле школы

30.09.2026 12:15





Вчера возле государственной школы №13 в Кутаиси автомобиль сбил ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.



О случившемся рассказала мать школьника. По её словам, ребёнок живёт всего в 200 метрах от школы, но даже это короткое расстояние не смог пройти безопасно. К счастью, серьёзных травм удалось избежать — у ребёнка ушиблена нога.



«Куда вы так спешите? Остановитесь перед переходом, посмотрите по сторонам и только потом продолжайте движение. Вы ведь можете погубить и себя, и другую семью! Как вообще можно сбить человека на пешеходном переходе?!» — написала мать.



Она также призвала власти уделять больше внимания безопасности возле школ: «Вместо того чтобы заниматься школьной формой, позаботьтесь о том, чтобы дети и взрослые могли безопасно добираться из школы домой. Ребёнок в порядке, только нога ушиблена».





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