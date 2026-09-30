Женский футбольный клуб Lanchkhuti отказался проводить матч с Nike-Lusso в знак протеста

30.09.2026 12:01





Женский футбольный клуб Lanchkhuti отказался проводить матч с Nike-Lusso в рамках женской Национальной лиги Грузии. Перед началом встречи футболистки Lanchkhuti не пожали руки соперницам. После стартового свистка капитан команды выбросила мяч за пределы поля, после чего футболистки развернули протестный баннер с надписью: «Сторонник насилия является соучастником насилия». Затем команда покинула поле.



В заявлении после срыва матча Lanchkhuti объяснил своё решение несколькими обстоятельствами, связанными с Nike-Lusso. В первую очередь, клуб выразил поддержку 20-летней футболистке сборной Грузии, которая обвиняла бывшего владельца и президента Nike-Lusso, турецкого бизнесмена Мехмета Уяра, в сексуальном насилии.



Поводом для протеста стало решение Тбилисского городского суда, который 22 сентября полностью оправдал Уяра и освободил его после девяти месяцев предварительного заключения.



По версии футболистки, чемпионки Грузии по футболу среди женщин 2025 года, одной из лучших игроков национальной сборной после празднования победы клуба в чемпионате Грузии в декабре 2025 года водитель президента клуба отвёз её не в квартиру, которую арендовали футболистки, а в дом Мехмета Уяра. По её заявлению, там Уяр изнасиловал ее. Футболистка также заявляла о физическом насилии и о том, что находилась в закрытом помещении и беспомощном состоянии. На тот момент ей было 19 лет.



Уяр отрицал обвинения. По его версии, сексуального насилия не было, а отношения между ним и футболисткой были добровольными. Также он говорил, что между ними существовали хорошие, дружеские отношения и что он оказывал ей материальную помощь.



Обвинение было связано с изнасилованием с использованием служебного положения и мотивом гендерной нетерпимости.



Источник «RadioTavisupleba» рассказал, что адвокаты задержанного предлагали подруге заявительницы полмиллиона, если она убедит женщину пойти на процессуальную сделку с турецким бизнесменом. Сама футболистка рассказывала, что адвокаты насильника также пытались связаться с членами её семьи, что она воспринимает как давление.



22 сентября 2026 года суд под председательством судьи Гиорги Аревадзе полностью оправдал Уяра и освободил его непосредственно в зале суда.



После оглашения решения потерпевшей стало плохо, и потребовалась медпомощь, ее госпитализировали.



У зала заседаний турецкого бизнесмена ожидали более десяти вооружённых сотрудников его охраны и несколько близких.



Отдельно Lanchkhuti упомянул обнаружение видеокамер в раздевалках женских команд Nike-Lusso. Отметив, что в команде играют в т.ч. несовершеннолетние спортсменки. После обнаружения камер Аудит оштрафовал компанию Nike на GEL 4 000 ($1 482).



В заявлении также упомянут инцидент после матча 20 сентября 2025 года между Lanchkhuti и Nike-Lusso, по которому было начато дисциплинарное производство. После игры болельщики Nike-Lusso вышли на поле и применили физическую силу к футболисткам и тренерам Lanchkhuti. Кроме того, Lanchkhuti сообщал о расистских оскорблениях в адрес легионеров команды со стороны болельщиков.



В результате Nike-Lusso наказали двумя домашними матчами без зрителей, штрафом GEL 1 000 ($371) и обязали провести третий матч с баннером «Нет расизму».



Из-за вчерашнего отказа Lanchkhuti продолжать игру команде было засчитано техническое поражение. Какая дополнительная санкция может последовать со стороны Федерации футбола Грузии, пока не сообщается.





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