Сотрудники СГБ задержали гражданина Грузии по факту незаконного обращения с ядерным материалом

07.10.2026 11:25





Сотрудники Службы государственной безопасности задержали гражданина Грузии по факту незаконного обращения с ядерным материалом. Об этом сообщает СГБ.



По их данным, задержанный планировал продать имевшийся у него ядерный материал «Уран-238» гражданину иностранного государства за 700 000 долларов США.



«Сотрудники департаментов контрразведки и специальных операций Службы государственной безопасности Грузии в результате совместно проведенного мероприятия по факту незаконного обращения с ядерным материалом, в частности, с радиоактивным веществом «уран» задержали одного гражданина Грузии



Следствием установлено, что задержанный планировал продать имеющийся у него ядерный материал «Уран-238» гражданину иностранного государства за 700 000 долларов США.



Расследование ведется по статье 230 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», - говорится в информации.





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