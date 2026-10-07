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В Рустави откроется новая тюрьма


07.10.2026   11:49


В Рустави откроется новое пенитенциарное учреждение. Как сообщают в Министерстве юстиции, учреждение по исполнению наказаний примет осужденных в начале 2027 года.

По их информации, новое учреждение будет рассчитано на 150 осужденных.

«В ближайшие месяцы в Рустави откроется новое пенитенциарное учреждение, строительство которого практически уже завершено. Исходя из того, что для нового учреждения необходим соответствующий кадровый ресурс, в бюджете на следующий год будет предусмотрена соответствующая штатная смета. Соответственно, в начале следующего, 2027 года, новое учреждение уже будет готово к приему осужденных», - заявляют в Министерстве юстиции.


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