Папуашвили: Если бы мы послушали Брюссель, Грузия сегодня была бы государством лишь на бумаге

07.10.2026 12:50





«Думаю, лучше быть кандидатом в члены ЕС только на бумаге, чем быть государством только на бумаге. Если бы мы прислушались к Брюсселю, по многим причинам сегодня Грузия была бы государством только на бумаге», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос может ещё много раз повторять свои образные высказывания.



«Если бы мы поверили Брюсселю и пошли по пути эскалации с Россией, Грузия была бы экономически так же пострадала, как Молдова, с большой вероятностью Грузия вступила бы в новый военный конфликт с Россией и мы были бы такой же разрушенной войной страной, как Украина. Главная наша «провинность» перед Брюсселем заключается в том, что мы не учитываем их вредные советы, и в итоге выигрывает грузинский народ. Если бы мы им поверили, сегодня Грузия была бы государством только на бумаге. Госпожа Кос может повторять эти образные выражения, но лучше быть кандидатом в члены ЕС только на бумаге, чем государством только на бумаге», — заявил Папуашвили.



Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ответ на вопрос журналиста грузинского СМИ заявила: «Как вы знаете, Грузия является кандидатом только на бумаге, и мне жаль этого. Я хотела бы, чтобы Грузия сегодня, при огромной поддержке грузинского народа, находилась на уровне Молдовы и Украины».





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