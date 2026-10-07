В Тбилиси планируется внедрение сети транспортных зон Yellow box на перекрестках

07.10.2026 11:54





По поручению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, Агентство транспорта и городского развития столицы совместно с Министерством внутренних дел начинает работу над внедрением на существующих в городе перекрёстках дорожной разметки в виде сетки (так называемых Yellow box).



Как заявил Каха Каладзе сегодня на заседании правительства муниципалитета, в международной практике это апробированный метод для транспортных узлов с интенсивным автомобильным движением, где регулирования только светофорами недостаточно.



«Наверное, все мы, кто находится за рулём, сталкивались со случаями, когда на перекрёстке горит зелёный свет, но продолжить движение невозможно. Водители всё равно пытаются выехать на перекрёсток, тем самым не позволяя водителям автомобилей, движущихся в другом направлении, продолжить движение, что создаёт ещё больше проблем во всех направлениях. Ежедневно мы сталкиваемся с такими заторами, которые вызывают цепную реакцию и превращаются в проблему. Поэтому это требует регулирования. В Законе Грузии «О дорожном движении» есть положение о том, что даже при зелёном сигнале светофора водитель не должен выезжать на перекрёсток, если, вероятно, будет вынужден остановиться и создаст препятствие для движения, однако администрирование и обеспечение исполнения закона в этой части затруднены», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, решение подобных проблем важно с точки зрения безопасности дорожного движения.



«Международная практика показала, что дорожная разметка в виде сетки (так называемый Yellow box) очень хорошо работает на перекрёстках. Во многих странах это апробированный метод для транспортных узлов, где интенсивность автомобильного движения высока и, несмотря на регулирование светофорами, возникают проблемы с пересечением перекрёстка. Решение проблем такого типа важно с точки зрения безопасности дорожного движения. Поэтому я хочу поручить нашему ведомству — Агентству транспорта и городского развития Тбилиси — начать работу над этим вопросом совместно с Министерством внутренних дел. Думаю, это решение поможет в определённой степени облегчить передвижение водителей», — заявил Каха Каладзе.



Мэр столицы также рассказал о росте количества личных автомобилей в Тбилиси в последние годы и отметил, что, согласно статистике, сегодня в часы пик по городу передвигается до 900 тысяч автомобилей.



«В последние годы количество автомобилей в Тбилиси значительно выросло, и передвижение по городу, особенно в отдельных районах, стало проблематичным, образуются пробки. Если посмотреть статистику и сравнить, сколько автомобилей передвигалось, условно, до 2012 года, это было примерно 180 тысяч личных автомобилей, а сегодня в часы пик их количество достигает 900 тысяч. Это очень большая проблема и серьёзный вызов», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, для разгрузки транспортного движения уже реализуется целый ряд мероприятий — внедрение «умных» светофоров, обустройство отдельных проблемных участков, создание дорожной разметки в виде сетки и другие меры.





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