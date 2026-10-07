Директор НЦКЗ о возможной чуме в РФ: сегодня это уже не проблема - для нас никакого риска нет

07.10.2026 11:26





Если это действительно была чума, на месте позаботятся, сегодня это уже не проблема. Там она тоже не распространится. Для нас никакого риска нет, - так заместитель директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе прокомментировал «Интерпрессньюс» распространившуюся информацию о возможном случае чумы в России.



Как отметил Имнадзе, «к сожалению, очень непонятно, что там произошло».



«Если это действительно была чума, на месте об этом позаботятся, сегодня это уже не проблема. Там она тоже не распространится. Для нас никакого риска нет», - отметил Паата Имнадзе.



Для справки, в СМИ распространилась информация о том, что 2 октября в районной больнице города Шелехова умерла от легочной чумы 28-летняя Дарья Шипилова, лаборант Иркутского противочумного института. Согласно одной из версий ее заражения, у Шипиловой случайно разбилась пробирка, содержавшая патоген чумы. Роспотребнадзор опровергает распространенную информацию и заявляет, что Шипилова умерла от «пневмонии неустановленной этиологии», а микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью, в ее организме обнаружено не было. В ведомстве также отметили, что в Иркутском противочумном институте аварий при работе с патогенами не происходило.





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