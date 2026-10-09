Глава пограничной полиции Давид Тамазашвили встретился с заместителем руководителя основной группы существенного пакета НАТО-Грузия

09.10.2026 21:41





Глава Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии Давид Тамазашвили провёл встречу с недавно назначенным заместителем руководителя основной группы Основного пакета НАТО–Грузия (SNGP) Энесом Гюрджаном.



В ходе ознакомительной встречи стороны обсудили вопросы практического сотрудничества между НАТО и Грузией, а также совместные планы. Особо был отмечен вклад Турецкой Республики в реализацию мероприятий, предусмотренных инициативой по морской безопасности в рамках Основного пакета НАТО–Грузия.



Начальник Пограничной полиции пожелал Энесу Гюрджану успехов в дальнейшей деятельности и поблагодарил основную группу Основного пакета НАТО–Грузия (SNGP) за активную поддержку в развитии возможностей Пограничной полиции.



Во встрече приняли участие первый заместитель начальника Пограничной полиции Грузии, его заместители и другие руководители ведомства, а также руководитель инициативы по морской безопасности в рамках Основного пакета НАТО–Грузия Туркан Озтюрк.





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