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Глава пограничной полиции Давид Тамазашвили встретился с заместителем руководителя основной группы существенного пакета НАТО-Грузия
09.10.2026 21:41
Глава Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии Давид Тамазашвили провёл встречу с недавно назначенным заместителем руководителя основной группы Основного пакета НАТО–Грузия (SNGP) Энесом Гюрджаном.
В ходе ознакомительной встречи стороны обсудили вопросы практического сотрудничества между НАТО и Грузией, а также совместные планы. Особо был отмечен вклад Турецкой Республики в реализацию мероприятий, предусмотренных инициативой по морской безопасности в рамках Основного пакета НАТО–Грузия.
Начальник Пограничной полиции пожелал Энесу Гюрджану успехов в дальнейшей деятельности и поблагодарил основную группу Основного пакета НАТО–Грузия (SNGP) за активную поддержку в развитии возможностей Пограничной полиции.
Во встрече приняли участие первый заместитель начальника Пограничной полиции Грузии, его заместители и другие руководители ведомства, а также руководитель инициативы по морской безопасности в рамках Основного пакета НАТО–Грузия Туркан Озтюрк.
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