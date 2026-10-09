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Подразделения Восточного командования Сил обороны Грузии провели полевые учения «Острый глаз»
09.10.2026 21:41
Подразделения Восточного командования Сил обороны Грузии провели заключительный этап учений «Острый глаз».
За полевыми учениями на полигоне Вазiani наблюдали вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани, командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Георгий Матиашвили, а также другие представители высшего военного руководства.
В учениях приняли участие маневренные подразделения, танковые и авиационные части, артиллерийские, инженерные подразделения и группы противовоздушной обороны.
Военнослужащие выполнили различные задачи, в том числе: организацию засад; ведение разведки; зачистку зданий; сооружение переправы через канал; проведение деконтаминации подразделений; отражение атак беспилотников; эвакуацию раненых.
Инженерное отделение с помощью робота обезвредило упавший беспилотник и взрывчатое вещество. Разведывательная рота с использованием FPV-дронов провела операцию по остановке условной колонны противника.
В ходе заключительного этапа учений пехотным бригадам оказывали поддержку расчёты миномётов и артиллерийских орудий артиллерийского батальона, реактивная система залпового огня LAR 160, механизированная и танковая роты, ударные вертолёты Mi-24, вертолёт UH-1H «Ирокез», а также группы снайперов.
Цель учений — совершенствование навыков проведения оборонительных операций на оперативном и тактическом уровнях, использования современных систем управления и контроля, применения беспилотных летательных аппаратов, а также координации совместных действий подразделений.
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