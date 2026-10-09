Георгий Кирвалидзе получил 7 суток ареста за оскорбление Бидзины Иванишвили

09.10.2026 21:43





Фигуранту дела о событиях 4 октября 2025 года Георгию Кирвалидзе присудили 7 суток административного ареста за нецензурную брань в адрес Бидзины Иванишвили.



По информации телеканала TV Pirveli, данное решение вызвало протест Кирвалидзе — он назвал судью «рабом». Адвоката у Кирвалидзе на процессе не было.



Георгий Кирвалидзе нецензурно выругался в адрес Бидзины Иванишвили 24 июня — сразу после того, как по делу о событиях 4 октября с ним оформили процессуальное соглашение (сделку о признании вины).



«Виновным себя не признаю, аннулируйте [процессуальное соглашение], е***** я и мать Бидзины», – заявил он тогда и покинул зал судебных заседаний.





После этого прокуратура потребовала аннулировать сделку в Апелляционном суде. Инстанция ходатайство обвинения удовлетворила, вернув дело в Тбилисский городской суд. Окончательный приговор Кирвалидзе пока не вынесен.



Адвокат Георгия Кирвалидзе убежден, что прокуратура потребовала отмены процессуального соглашения именно из-за содержания реплики подсудимого, а не потому, что он сам якобы просил о расторжении сделки со следствием.



Срок его 9-месячного предварительного заключения истек, и несколько недель назад он вышел из пенитенциарного учреждения.



Напомним также, что 4 октября 2025 года, параллельно с муниципальными выборами в Грузии, в центре Тбилиси прошла массовая акция протеста, которую в оппозиции называли «Национальным собранием». На ней была зачитана декларация о прекращении полномочий властей и начале мирного переходного периода. Вскоре после этого часть оппозиции и ее сторонников направилась к президентской резиденции, где протестующие повалили забор и попытались проникнуть во дворец Орбелиани. Митинг был разогнан спецназом. Многие его участники оказались за решеткой.



Источник: СОВА

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