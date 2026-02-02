|
В Тбилиси обнаружили предположительно убитого эмигранта из Екатеринбурга
02.02.2026 11:27
40-летнего эмигранта из Екатеринбурга Александра Коровникова нашли мертвым в Тбилиси, сообщает Telegram-канал ASTRA. Предполагается, что это убийство: официальная причина смерти и обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.
Коровников переехал в Грузию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. До конца декабря он, как сообщается, проживал в одном из хостелов грузинской столицы.
Сообщения о его пропаже в разных телеграм-каналах о Грузии и в соцсетях его знакомых появились уже в январе: Коровников не выходил на связь с 1 января, а в последний раз его видели 30 декабря 2025 года.
О смерти Коровникова 30 января сообщил его друг со ссылкой на разговор с отцом погибшего. По его словам, гражданина России нашли убитым, а секция интересов посольства РФ в Грузии занимается организацией перевозки тела в Россию.
Александр Коровников родился в Екатеринбурге, окончил Уральский федеральный университет, работал инженером, преподавал в филиале МФТИ и занимался репетиторством.
Осенью 2022 года он эмигрировал в Грузию, где играл в театре.
