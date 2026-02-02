|
В Тбилиси объявлен конкурс на полную реконструкцию здания филармонии
02.02.2026 14:31
Муниципальный фонд развития Министерства инфраструктуры Грузии объявил конкурс на разработку детального проекта полной реконструкции Тбилисского государственного концертного зала – здания филармонии.
По данным министерства, цель конкурса — полностью реконструировать здание, адаптировать его к современным требованиям, интегрировать инженерные системы и функционально обновить его, чтобы сохранить и восстановить первоначальный архитектурный облик Филармонии.
Процесс проектирования включает в себя несколько этапов работ: необходимо разработать детальный проект реконструкции памятника, подготовить сметную документацию и создать руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию здания; Кроме того, необходимо обеспечить авторский надзор за реализацией проекта.
Реконструкция филармонии включает: экспертную оценку и адаптацию сценического оборудования здания к современным технологиям; демонтаж и замену существующих инженерных сетей на легкие, энергоэффективные системы; изменение планировки здания в соответствии с современными стандартами, включая ремонт комнат для артистов, модернизацию лифтов и установку систем безопасности.
Также планируется полная адаптация филармонии для лиц с ограниченными возможностями; Укрепление конструкции и реставрация фасада, крыши, чердака и сцены здания; установка акустических систем и функциональное улучшение зала; Модернизация декорационной комнаты и технических помещений; полная реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, отопления, охлаждения и вентиляции.
По завершении проекта филармония вновь станет многофункциональным культурным пространством, где будут проходить крупные местные и международные мероприятия.
Муниципальный фонд развития приглашает заинтересованных архитекторов и организации принять участие в конкурсе и внести свой опыт и видение в успешную реализацию этого исторического проекта», — говорится в информации.
