В Тбилиси объявлен конкурс на полную реконструкцию здания филармонии

02.02.2026 14:31





Муниципальный фонд развития Министерства инфраструктуры Грузии объявил конкурс на разработку детального проекта полной реконструкции Тбилисского государственного концертного зала – здания филармонии.



По данным министерства, цель конкурса — полностью реконструировать здание, адаптировать его к современным требованиям, интегрировать инженерные системы и функционально обновить его, чтобы сохранить и восстановить первоначальный архитектурный облик Филармонии.



Процесс проектирования включает в себя несколько этапов работ: необходимо разработать детальный проект реконструкции памятника, подготовить сметную документацию и создать руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию здания; Кроме того, необходимо обеспечить авторский надзор за реализацией проекта.



Реконструкция филармонии включает: экспертную оценку и адаптацию сценического оборудования здания к современным технологиям; демонтаж и замену существующих инженерных сетей на легкие, энергоэффективные системы; изменение планировки здания в соответствии с современными стандартами, включая ремонт комнат для артистов, модернизацию лифтов и установку систем безопасности.



Также планируется полная адаптация филармонии для лиц с ограниченными возможностями; Укрепление конструкции и реставрация фасада, крыши, чердака и сцены здания; установка акустических систем и функциональное улучшение зала; Модернизация декорационной комнаты и технических помещений; полная реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, отопления, охлаждения и вентиляции.



По завершении проекта филармония вновь станет многофункциональным культурным пространством, где будут проходить крупные местные и международные мероприятия.



Муниципальный фонд развития приглашает заинтересованных архитекторов и организации принять участие в конкурсе и внести свой опыт и видение в успешную реализацию этого исторического проекта», — говорится в информации.







