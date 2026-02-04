Агентство по мониторингу животных подвело итоги 2025 года

Сотрудники ведомства спасают котиков и собак, попавших в трудную ситуацию, устанавливают будки на улицах города, ищут хозяев для потерявшихся животных и проводят операции и устраивают передвижные ветеринарные клиники в разных районах города.



А вот как выглядит прошедший год агентства в цифрах:



▪️ Специалисты отреагировали на более чем 66 000 сообщений

▪️ Бригады доставили в приют для проведения различных процедур до 15 000 животных

▪️ Оперативные группы агентства спасли около 450 животных

▪️ Было проведено до 11 070 операций по кастрации или стерилизации

▪️ Приют оказал первую или хирургическую помощь до 1 750 пострадавшим животным

▪️ Более 13 200 питомцев были вакцинированы против бешенства

▪️ Сотрудники зарегистрировали около 2 400 животным

▪️ Более 180 потерявшихся питомцев были возвращены хозяевам



Кроме этого, агентство провело полную реконструкцию действующего приюта. А сейчас в Глдани строится новый комплекс, который будет соответствовать всем современными стандартами.



Ещё одна важная новинка 2025 года — программа «От двери к двери», целью которой является улучшение условий содержания домашних животных и повышения осведомлённости владельцев.





