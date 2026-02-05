В 10 из 13 проверенных в Тбилиси объектах общественного питания выявлены нарушения - НАПГ

Национальное агентство по продовольствию Грузии проводит проверки объектов общественного питания в Тбилиси. По данным агентства, на этой неделе государственный контроль был проведен на кухнях 13 объектах общественного питания, при этом нарушения были выявлены в 10 из них.



По данным Национального агентство по продовольствию Грузии, в 8 случаях были зафиксированы критические нарушения, в основном касающиеся санитарных и гигиенических норм, прослеживаемости и маркировки.



«В 10 заведениях были выявлены различные виды нарушений, в частности нарушения общих санитарных и гигиенических норм, Правила предоставления информации о продуктах питания потребителям и прослеживаемости, а также предприниматели не были зарегистрированы в Реестре экономической деятельности, и в 8 заведениях были выявлены критические нарушения.



Деятельность предпринимателей была приостановлена до тех пор, пока они не зарегистрируются в Реестре экономической деятельности и не устранят критические нарушения. Национальное агентство по продовольствию призывает предпринимателей своевременно регистрировать свою деятельность, чтобы избежать возможных дальнейших санкций», — говорит Нато Муселиани, Начальник отдела Тбилисского управления Национального агентства по продовольствию Грузии.



В заявлении отмечается, что предприниматели были оштрафованы в соответствии с законодательством, а их производственные процессы были приостановлены. Инспекторы агентства разъяснили предпринимателям обязательные требования, предусмотренные законом. В пресс-релизе не указано, в каких заведениях были выявлены нарушения.



«Национальное агентство по продовольствию призывает потребителей сообщать о любых нарушениях по горячей линии 15-01. Совместный мониторинг и активное участие общественности позволят Национальному агентству по продовольствию оперативно выявлять и устранять любые нарушения», — говорится в заявлении.







