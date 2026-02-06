В Тбилиси задержан гражданин Казахстана за жестокое нападение на несовершеннолетнего

06.02.2026 19:13





Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержали гражданина Казахстана, 2001 года рождения, по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



По данным следствия, во время ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения в область лица подростку 2009 года рождения. Пострадавший несовершеннолетний был доставлен в клинику для оказания медицинской помощи.



Расследование ведется по статье 117 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, — сообщает МВД.





