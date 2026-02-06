Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси задержан гражданин Казахстана за жестокое нападение на несовершеннолетнего


06.02.2026   19:13


Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержали гражданина Казахстана, 2001 года рождения, по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, во время ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения в область лица подростку 2009 года рождения. Пострадавший несовершеннолетний был доставлен в клинику для оказания медицинской помощи.

Расследование ведется по статье 117 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, — сообщает МВД.


