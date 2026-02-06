В Западной Грузии ожидаются сильные осадки, снег и лавинная опасность

06.02.2026 19:28





С 8 февраля до утра 10 февраля в Западной Грузии прогнозируются осадки, местами сильные.



9 февраля на большей части территории страны ожидается сильный западный ветер.



В высокогорных районах прогнозируются снегопады, местами интенсивные, а также туман, метели и высокая лавинная опасность.



Из-за сильного снегопада, метелей, ухудшения видимости и лавинной угрозы на отдельных участках автодорог возможно ограничение движения транспорта.



Ожидаемые осадки могут вызвать существенный подъём уровня воды в реках Западной Грузии, а в холмистых и горных районах — активизацию оползневых и селевых процессов (уровень опасности — средний).





