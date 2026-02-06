Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Западной Грузии ожидаются сильные осадки, снег и лавинная опасность


06.02.2026   19:28


С 8 февраля до утра 10 февраля в Западной Грузии прогнозируются осадки, местами сильные.

9 февраля на большей части территории страны ожидается сильный западный ветер.

В высокогорных районах прогнозируются снегопады, местами интенсивные, а также туман, метели и высокая лавинная опасность.

Из-за сильного снегопада, метелей, ухудшения видимости и лавинной угрозы на отдельных участках автодорог возможно ограничение движения транспорта.

Ожидаемые осадки могут вызвать существенный подъём уровня воды в реках Западной Грузии, а в холмистых и горных районах — активизацию оползневых и селевых процессов (уровень опасности — средний).


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна