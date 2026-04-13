Тоннель между «Марджанишвили» и «Вокзальной площадью» отремонтируют за 6,3 миллиона лари

13.04.2026 19:54





Тбилисская транспортная компания заключила контракт на ремонт тоннеля метро между станциями «Марджанишвили» и «Вокзальная площадь». Стоимость работ составит 6 313 000 лари, пишет Business Press News.



Детали. Тендер на портале государственных закупок объявили 17 марта 2025 года. Заявки принимались до 22 мая, однако участие в конкурсе приняла только одна компания — «Эй Джи Групп». Контракт с ней подписали 6 июня 2025 года. Работы должны завершиться к 17 апреля 2027 года.



Финансирование проекта полностью осуществляется за счет собственных средств Тбилисской транспортной компании, без привлечения бюджетных денег. На сегодняшний день подрядчику уже перечислено около 3,4 миллиона лари.



Компания «Эй-Джи Групп» зарегистрирована в 2007 году и занимается строительными услугами.





