Тоннель между «Марджанишвили» и «Вокзальной площадью» отремонтируют за 6,3 миллиона лари


13.04.2026   19:54


Тбилисская транспортная компания заключила контракт на ремонт тоннеля метро между станциями «Марджанишвили» и «Вокзальная площадь». Стоимость работ составит 6 313 000 лари, пишет Business Press News.

Детали. Тендер на портале государственных закупок объявили 17 марта 2025 года. Заявки принимались до 22 мая, однако участие в конкурсе приняла только одна компания — «Эй Джи Групп». Контракт с ней подписали 6 июня 2025 года. Работы должны завершиться к 17 апреля 2027 года.

Финансирование проекта полностью осуществляется за счет собственных средств Тбилисской транспортной компании, без привлечения бюджетных денег. На сегодняшний день подрядчику уже перечислено около 3,4 миллиона лари.

Компания «Эй-Джи Групп» зарегистрирована в 2007 году и занимается строительными услугами.


