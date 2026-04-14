Из Грузии депортированы 78 иностранных граждан

14.04.2026 11:20





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в результате принятых в последние дни мер депортировали из Грузии 78 иностранных граждан.



В результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны были депортированы 78 граждан Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Египта, Турции, Йемена, Индии, Камеруна, Индонезии, Нигерии, Пакистана, России, Сомали, Китая и других стран – всего 78 граждан.



В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам был запрещен въезд в страну.





