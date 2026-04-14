Посольство США поздравляет Грузию с Днем родного языка

14.04.2026 13:44





«14 апреля 1978 года грузины выступили против попытки Советского Союза лишить грузинский язык статуса государственного.



Сегодня мы отдаем дань уважения их мужеству и отмечаем красоту и уникальность грузинского языка.



Поздравляем наших грузинских друзей с Днем родного языка!», — говорится в заявлении.





Напомним, 14 апреля в Грузии отмечается День родного языка. В 1978 году, советские власти приняли решение о лишении статуса государственного языка местных языков в союзных республиках. Государственным языком СССР должен был остаться только русский.



Соответствующая поправка должна была быть внесена в статью 78 советской конституции Грузии, согласно которой грузинский язык утратил бы статус официального. Он должен был быть утвержден Верховным Советом Грузии 14 апреля 1978 года. Однако в тот же день несколько тысяч человек, вышедших на проспект Руставели в Тбилиси, воспротивились осуществлению этого намерения. Большую часть из них составила студенческая молодежь.



В столице было организовано массовое шествие от Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили к зданию Верховного Совета (ныне парламента).



Аналогичные процессы развивались и в Батуми. Там должна была быть принята Конституция Автономной Республики Аджария, из которой также была бы исключена статья о грузинском языке.



Ситуация становилась неуправляемой. У советского правительства оставалось два выхода: кровопролитие или уступки. Официальная Москва была вынуждена капитулировать, а поправки в Конституцию внесены не были.



14 апреля был объявлен Днем родного языка. Историки считают, что в восьмидесятых годах прошлого века именно 14 апреля 1978 года дал первый толчок к подъему национального движения в стране.



Отметим, что в 2016 году ЮНЕСКО включил в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности («асомтаврули» (или «мргвловани»), «нусхури» (c 9 века) и «мхедрули» (с 11 века).



В современном грузинском 33 буквы — 5 гласных и 28 согласных. Алфавит был создан не позднее 5 века.





