Запрет на предоставление напитков в пластиковых бутылках вступит в силу с 1 июля

14.04.2026 13:55





По разъяснению Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, запрет на предоставление напитков в пластиковых бутылках в объектах общественного питания остаётся в силе, и данная регуляция вступит в силу с 1 июля.



«В целях сокращения использования пластика министерство разъясняет сроки вступления в силу разработанных регуляций:



По состоянию на 1 апреля 2026 года запрещены: производство (за исключением экспорта), импорт и/или размещение на рынке пластиковых вилок, ножей, ложек, палочек, тарелок, соломинок, мешалок для напитков, а также пищевых контейнеров/стаканов и их крышек из вспененного полистирола (EPS); также запрещены государственные закупки пластиковых стаканов, контейнеров и напитков в пластиковых бутылках объёмом до 3 литров.



С 1 июля 2026 года будет запрещено: предоставление готовой пищи потребителям объектами общественного питания с использованием одноразовых пластиковых пищевых контейнеров и стаканов; также будет запрещено предоставление напитков потребителям в пластиковых бутылках.



С 1 февраля 2031 года будет запрещено: производство (за исключением экспорта), импорт и размещение на рынке напитков в пластиковых бутылках. Запрет не будет распространяться на питьевую воду объёмом 3 литра и более, а также на другие напитки объёмом 20 литров и более», — говорится в информации, распространённой министерством.





