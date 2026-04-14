«Гахария за Грузию» призывает Кавелашвили помиловать шахтеров Чиатура

14.04.2026 14:03





Оппозиционная партия «Гахария за Грузию» обращаются к шестому президенту Грузии Михаилу Кавелашвили с призывом освободить задержанных шахтеров Чиатура — Георгия Непаридзе, Мераба Саралидзе, Тенгиза Гвелесиани и Арчила Чумбуридзе.



Депутат от партии Шалва Кереселидзе в парламенте заявил, что освобождение шахтеров из заключения «станет политическим актом государственного значения, направленным на достижение общественного консенсуса и восстановление демократической стабильности».



Он заявил, что население Чиатура требует:



освобождения задержанных чиатурских шахтеров — Георгия Непаридзе, Мераба Саралидзе, Тенгиза Гвелесиани и Ачико Чумбуридзе;

достойной оплаты труда, поскольку из 3500 человек более 2000 занятых шахтеров остались без дохода;

строгого соблюдения норм безопасности труда, учитывая сложные и высокорисковые условия работы;

добычи сырья подземным способом, поскольку в Чиатура ресурсы уже исчерпываются, открытые карьеры практически полностью освоены, наблюдаются опустевшие и разрушенные села, трещины в домах, разочарование молодежи, рост миграции, загрязненная окружающая среда и разрушенная инфраструктура.

Депутат напомнил, что чиатурские шахтеры непрерывно проводили акции протеста в Чиатуре и у различных госучреждений, требуя выполнения своих требований, но их проблемы остались без внимания.



Кереселидзе также указал, что более 60% населения Чиатура зарегистрировано в базе социально незащищенных, а треть жителей муниципалитета получает социальное пособие.



«Задержание чиатурских шахтеров связано с острой социальной протестной волной, направленной против «Джорджиан Манганез», вызванной крайней нуждой, ухудшением условий труда и лишением средств к существованию.



Именно поэтому наша парламентская команда и фракция «Для Грузии» выражают полную солидарность и поддержку задержанным шахтерам и призывают власти Грузии: если у вас действительно есть политическая воля к снижению напряженности и стабилизации ситуации в стране, не начинайте искать виновных, не требуйте признания вины и не обвиняйте людей в антигосударственных действиях.



Примиритесь со своим народом, с молодежью и освободите из заключения шахтеров…», — заявил Кереселидзе.



Напомним, в январе 2026 года Кутаисский городской суд приговорил двух из четырех задержанных в Чиатура шахтеров к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы, а еще двоих — к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы условно.



Судья приговорил Мераба Саралидзе и Георгия Непаридзе к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы, Тенго Гвелесиани и Арчила Чумбуридзе — к 4 годам и 3 месяцам.



28 апреля 2025 года у шахты в Чиатура произошел инцидент. По данным МВД Грузии, 4 человека нанесли физическое оскорбление директору шахты «Шукрути» Т.К. (1982 г.р.), в результате чего он получил травмы различных частей тела.



«Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Правоохранители задержали обвиняемых через несколько часов после совершения преступления», — отмечалось в заявлении МВД Грузии от 29 апреля 2025 года.





