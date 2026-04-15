В Батуми приостановили работу компании «Зета», торговавшей агрохимикатами с нарушениями
15.04.2026 15:26
Инспекторы департамента Национального агентства продовольствия Аджарии приостановили деятельность ООО «Зета»
(адрес: Батуми, улица Придона Халваши, 146) из-за нарушений, выявленных в ходе государственного контроля.
У объекта по продаже агрохимикатов и пестицидов не было обязательного признания, выданного агентством, а также он не был зарегистрирован в реестре экономической деятельности. Кроме того, продажа агрохимикатов велась с нарушением законодательных требований, установленных для специализированных торговых объектов, в том числе с нарушением целостности упаковки.
В соответствии с законодательством бизнес-оператора оштрафовали, а торговля агрохимикатами без выполнения обязательных требований и прохождения необходимых процедур была ему запрещена.
Для работы специализированного объекта обязательно получение признания Национального агентства продовольствия, которое подтверждает полное соблюдение гигиенических требований и правил безопасности.
