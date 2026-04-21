В Грузии зафиксировано 1560 случаев насилия в отношении детей

21.04.2026 13:46





Власти Грузии представили данные о случаях насилия над детьми за 2025 год: Агентство государственной заботы и оказания помощи жертвам трефикинга в прошлом году было зафиксировано 1 560 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.



Согласно статистике ведомства, по состоянию на 2025 год классификация видов насилия выглядит следующим образом:



• физическое насилие — 329 детей;

• психологическое насилие — 594 ребенка;

• сексуальное насилие — 170 детей;

• пренебрежение — 381 ребенок;

• принуждение — 18 детей;

• экономическое насилие — 3 ребенка;

• трудовая эксплуатация/торговля людьми — 3 ребенка;

• сексуальная эксплуатация/торговля людьми — 6 детей;

• другое — 56 детей.



Добавим, проблема насилия над несовершеннолетними в Грузии остается актуальной, при этом правоохранительные органы регулярно фиксируют случаи физического, психологического и сексуального насилия, а также ведут расследования по фактам домашнего насилия.



Так, имеют место случаи насилия со стороны родителей. Например, в марте 2026 года в Марнеули была задержана мать по обвинению в насилии в отношении своих малолетних детей.



Также отмечается серьезная проблема преступности среди детей младше 14 лет (возраст, до которого не наступает уголовная ответственность). Фиксируются случаи, когда дети совершают тяжкие преступления, например, разбои.



Грузия предпринимает меры по борьбе с насилием, включая экономическое насилие (ограничение прав на обеспечение условий для нормального развития — ред.). В ноябре 2025 года рассматривались вопросы правовой ответственности для детей младше 14 лет, совершающих правонарушения.



Если вам стали известны факты насилия, власти призывают обращаться в полицию по номеру 112.



Источник: SOVA

