Батуми начинает готовиться к Новому году:
24.04.2026 10:56
Мэрия Батуми объявила тендер на создание концепции праздничного оформления города.
В проекте задействуют как новые, так и уже имеющиеся декоративные элементы — это позволит сделать облик Батуми по‑новогоднему ярким без лишних затрат.
Что войдёт в концепцию:
• расчёт затрат и подготовка соответствующей документации;
• выбор новогодних скульптур и определение оптимальных точек их размещения по всему городу;
• дизайн‑проект оформления фасадов зданий, улиц и скверов — с учётом архитектурного облика Батуми.
На эти работы из городского бюджета выделят 297 тысяч лари. При этом общий объём финансирования новогодних мероприятий на период 2026–2027 годов превысит 3 миллиона лари — средства пойдут на организацию праздников, световое оформление и сопутствующую инфраструктуру.
Главная городская ёлка останется прежней — её замена не предусмотрена.
