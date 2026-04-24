Батуми начинает готовиться к Новому году:

24.04.2026 10:56





Мэрия Батуми объявила тендер на создание концепции праздничного оформления города.



В проекте задействуют как новые, так и уже имеющиеся декоративные элементы — это позволит сделать облик Батуми по‑новогоднему ярким без лишних затрат.



Что войдёт в концепцию:



• расчёт затрат и подготовка соответствующей документации;

• выбор новогодних скульптур и определение оптимальных точек их размещения по всему городу;

• дизайн‑проект оформления фасадов зданий, улиц и скверов — с учётом архитектурного облика Батуми.



На эти работы из городского бюджета выделят 297 тысяч лари. При этом общий объём финансирования новогодних мероприятий на период 2026–2027 годов превысит 3 миллиона лари — средства пойдут на организацию праздников, световое оформление и сопутствующую инфраструктуру.



Главная городская ёлка останется прежней — её замена не предусмотрена.





