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Реконструкция стадиона «Динамо» начнётся в декабре
03.08.2026 16:38
Реконструкция стадиона «Динамо» начнётся уже в этом декабре и продлится 2 года.
Так, работы должны стартовать после завершения текущего сезона футбольной Премьер-лиги, а также матчей сборной Грузии в Лиге Наций.
В планах превратить арену в только футбольную локацию и расширить вместимость до 70 000 зрителей, отремонтировать крышу, полностью реконструировать первый ярус, оборудовать дополнительные входы и создать общественные пространства.
Часть стадиона принадлежит мэрии Тбилиси, и есть вероятность, что работы будут профинансированы из бюджета.
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