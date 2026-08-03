Реконструкция стадиона «Динамо» начнётся в декабре

03.08.2026 16:38





Реконструкция стадиона «Динамо» начнётся уже в этом декабре и продлится 2 года.



Так, работы должны стартовать после завершения текущего сезона футбольной Премьер-лиги, а также матчей сборной Грузии в Лиге Наций.



В планах превратить арену в только футбольную локацию и расширить вместимость до 70 000 зрителей, отремонтировать крышу, полностью реконструировать первый ярус, оборудовать дополнительные входы и создать общественные пространства.



Часть стадиона принадлежит мэрии Тбилиси, и есть вероятность, что работы будут профинансированы из бюджета.







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