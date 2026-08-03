Кобахидзе: Мы делаем всё, чтобы не допустить искусственного навязывания ненависти нашему обществу

03.08.2026 17:08





«Безусловно, необходима реакция на скоординированные атаки против нашей национальной идентичности. Мы делаем всё возможное, чтобы не допустить искусственного навязывания ненависти нашему обществу», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, определённые лица выполняют конкретный заказ — пытаются ослабить национальную идентичность страны, и власти должны принять все необходимые меры для противодействия подобным действиям.



«Мы пока не обсуждали этот законопроект. Однако могу сказать, что реакция на скоординированные атаки против нашей национальной идентичности действительно необходима. Мы делаем всё, чтобы не допустить искусственного навязывания ненависти нашему обществу. Именно для этого были приняты соответствующие законы, однако даже они вызвали протесты.



Даже закон, направленный на предотвращение распространения ненависти в обществе, был открыто раскритикован. Некоторые не постеснялись прямо заявить, что именно они распространяют ненависть. Те, кто выступал против принятия этого закона, как внутри страны, так и за её пределами, искусственно сеют ненависть и агрессию в нашем обществе.



Что касается оскорблений в адрес святых, общественных деятелей и наших великих царей, то это также является частью обычной цепочки заказных и скоординированных действий. Это не просто бездарные люди — они выполняют конкретный заказ. Суть этого заказа проста: попытаться каким-либо образом ослабить нашу национальную идентичность. Именно ради этого они и совершают подобные действия.



Мы должны принять все необходимые меры, чтобы противостоять этому. Если для этого потребуется принять новый закон, мы также готовы обсудить такую возможность», — заявил премьер-министр.







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