Саакашвили опубликовал в Facebook «философский трактат»

03.08.2026 17:43





Вдохновившись просмотром свежей экранизации «Одиссеи» Кристофера Нолана, Саакашвили провел прямую аналогию между собой и царем Итаки. По его версии, Грузия (и власть в ней) — это Пенелопа, а грузинская оппозиция — назойливые женихи, которые испугались возвращения законного хозяина после 20 лет скитаний.



Саакашвили заявил, что готовится к «большим переменам», включая возвращение Абхазии на фоне распада России, и готов пожертвовать собой ради этой миссии.



«Я посмотрел недавно вышедший фильм и увидел глубокий философский смысл «Одиссеи». Одиссей возвращается после 20 лет скитаний, тайно и переодетым пробирается в свою страну, а здесь его встречают многочисленные женихи его жены Пенелопы, которые уже давно пытаются «подмять под себя» Пенелопу. И в их планы появление Одиссея вообще не входило — они все вместе с большой яростью набрасываются на него.



Считайте, что Пенелопа — это рычаги управления Грузией, а ее женихи — грузинские «оппозиционеры», которые понимают, что Пенелопе больше подхожу я. Но в своих неудачах они винят не себя, а меня, и пытаются затоптать и уничтожить.



Очень хороший фильм! Всем советую посмотреть.



Что касается меня, я готовлюсь к большим переменам, которые грядут. Моя задача — твердо вернуть Грузию на путь развития … И ради этого действительно стоит возвращение Одиссея — даже если в конце он пожертвует собой».



Пользователей удивили не столько яркие аллегории, сколько сам факт того, что Саакашвили в тюрьме смог посмотреть почти 3-х часовой фильм, только появившийся в прокате.



Саакашвили ответил и на это:

«Удивительно, как люди, лежащие на пляже, завидуют тому, что я посмотрел в камере пиратскую версию "Одиссеи", которую мне принесли на флешке. Может, поменяемся местами на два дня? Я схожу в кинотеатр в Тбилиси, а вы займете мое место в этой жаркой камере с тараканами, где часто нет воды и где я нахожусь уже почти пять лет».



Тут же Саакашвили рассказывает, что

ему запрещено получать на флешках материалы политического содержания. По его словам , недавно у него удалили запись интервью французскому телеканалу, периодически почему-то удаляют видео с дочерью, а совсем недавно стерли украинские военные песни.



«Что касается аллюзии на Пенелопу и управление Грузией — это была всего лишь шутка. Говорю это для тех, у кого, похоже, отключено чувство юмора», - написал Саакашвили.





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