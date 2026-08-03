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Ираклий Кобахидзе почтил память жертв трагедии в Шови


03.08.2026   17:59


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе посетил мемориал, посвящённый памяти погибших в результате трагедии, произошедшей в Шови 3 августа 2023 года. Визит был приурочен к третьей годовщине трагических событий.

Глава правительства почтил память жертв трагедии и ещё раз выразил соболезнования семьям погибших.

Вместе с представителями правительства, парламента и органов местной власти премьер-министр также принял участие в панихиде по погибшим, которую у мемориала совершили представители духовенства.

«Прошло три года со дня трагедии, которая потрясла всю нашу страну. Для каждого из нас это была огромная трагедия. Мы должны сделать всё возможное, чтобы в будущем предотвратить подобные катастрофы.

В этом направлении, в частности в сфере изучения ледниковых процессов, совместно со швейцарской компанией были проведены соответствующие работы, и уже получены предварительные результаты исследований.

Государство сделает всё необходимое, чтобы в будущем избежать подобных угроз. Это была огромная трагедия для нашей страны и, прежде всего, для семей погибших. Ещё раз выражаю им свои искренние соболезнования», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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