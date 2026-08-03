Кобахидзе: Мы хотим восстановить стратегическое партнёрство с США

03.08.2026 17:34





»Заявление посольства США для меня совершенно непонятно, особенно на фоне того, что при предыдущей американской администрации посольство США было одним из главных субъектов, пытавшихся искусственно разжигать ненависть в Грузии», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.



По словам главы правительства, грузинские власти заинтересованы в восстановлении стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами и готовы терпеливо ждать встречной позиции американской стороны.



«Что касается заявления посольства США, оно для меня совершенно непонятно. Особенно если учитывать, что при предыдущей администрации США именно американское посольство было одним из главных участников, пытавшихся искусственно разжигать ненависть в Грузии и распространять ложную информацию. Поэтому это заявление посольства мне непонятно. Впрочем, это их дело.



Мы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить распространения ненависти в грузинском обществе.



Что касается грузино-американских отношений, то мы продолжаем занимать выжидательную позицию и сохраняем оптимизм. Мы хотим восстановить стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами и будем терпеливо ждать встречной позиции американской стороны», — заявил премьер-министр.





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