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Кобахидзе: Портал ekalata.gov.ge позволяет гражданам покупать продукты по максимально низким ценам


03.08.2026   17:05


»Портал ekalata.gov.ge предоставляет гражданам возможность приобретать продукты питания по максимально низким ценам», – этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.

По словам главы правительства, этот портал представляет собой очень интересное и инновационное решение для населения.

«Важно, что расширяется перечень представленных товаров. Это позволит нашим гражданам приобретать наиболее подходящую для них продуктовую корзину по самой низкой цене. Работа в этом направлении должна продолжаться и в дальнейшем», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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