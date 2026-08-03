Кобахидзе: Под руководством Вано Зардиашвили в «Электросистеме» было сделано очень много

03.08.2026 16:59





Я могу сказать о Вано Зардиашвили только положительное. Его деятельность на протяжении всего этого периода была успешной, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Так он ответил на вопрос журналиста о том, освобожден ли Вано Зардиашвили от должности генерального директора АО «Государственная электросистема Грузии». По словам премьера, у него нет информации по этому вопросу, а соответствующее решение принимает Министерство экономики.



«Я не могу вам этого сказать, поскольку соответствующее решение принимается непосредственно в Министерстве экономики. Единственное, что я могу сказать: под руководством Вано Зардиашвили в Государственной электросистеме было сделано очень многое. Мы неоднократно об этом говорили. Под его руководством в электросистеме удалось сэкономить значительные средства, была проведена оптимизация множества проектов, благодаря чему государство смогло более эффективно реализовывать соответствующие проекты. Поэтому я могу сказать о Вано Зардиашвили только положительное — его деятельность на протяжении всего этого периода была успешной. Что касается остального, это вопрос его решения, а также решения Министерства экономики. Разумеется, я вмешиваться в этот процесс не буду», — заявил Кобахидзе.



Напомним, что регулирующий орган по электроэнергетике возложил ответственность за массовые отключения света в стране на АО «Государственная электросистема Грузии». После этого генеральный директор компании Вано Зардиашвили покинул занимаемую должность.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





