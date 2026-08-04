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В образцах арбуза и дыни нарушений в содержании нитратов обнаружено не было
04.08.2026 14:56
Национальное агентство продовольствия проверяет бахчевые культуры — арбузы и дыни, представленные на потребительском рынке, на содержание нитратов.
По информации Национального агентства продовольствия, на сегодняшний день в рамках государственной программы мониторинга и контроля по всей территории страны из различных торговых объектов были отобраны и исследованы в аккредитованной лаборатории 50 образцов арбузов и дынь.
Согласно результатам исследований, содержание нитратов не превышает установленные законодательством нормы (для арбуза — 60 мг/кг, для дыни — 90 мг/кг).
С учётом сезонности Национальное агентство продовольствия будет регулярно проводить исследования бахчевых культур, представленных на рынке.
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