Еврокомиссия завершила все правовые процедуры по учреждению фонда по развитию европейских стартапов

04.08.2026 14:54





Европейская комиссия завершила все необходимые юридические процедуры для создания фонда Scaleup Europe Fund, - об этом сообщает Еврокомиссия.



По информации комиссии, фонд будет содействовать развитию европейских стартапов, находящихся на этапе масштабирования, чтобы они могли быстрее расти и успешно конкурировать на мировом рынке.



Целевой объем фонда составляет 5 миллиардов евро.



«Когда Европа инвестирует в собственных новаторов, она инвестирует в свое будущее. Именно для этого создан наш фонд Scaleup Europe Fund. С сегодняшнего дня фонд обеспечит европейским стартапам доступ к ресурсам именно в Европе, которые помогут им стать компаниями мирового уровня. Наша цель — превратить европейские инновации в конкурентное преимущество», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Фонд уже может начать полноценную работу, осуществляя прямые инвестиции в ведущие европейские стартапы, находящиеся на этапе масштабирования.



Ожидается, что первые инвестиции будут осуществлены в ближайшие недели. Фонд будет поддерживать компании на этапе масштабирования в сфере критически важных технологий, включая искусственный интеллект, квантовые технологии, биотехнологии и чистые технологии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





