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В епархии объяснили, почему отказались разместить тело Ланы Латариа в храме
04.08.2026 15:54
В епархии объяснили, почему отказались разместить тело Ланы Латариа в храме.
«Учитывая интересы семьи, я не собирался публиковать этот пост. Однако на фоне оскорблений в адрес Церкви и клеветнической кампании против митрополита Зугдиди и Цаиши Герасима, к сожалению, вынужден рассказать правду.
Я много лет знаю церковное служение владыки Герасима и его преданность Церкви, прихожанам и народу. Поэтому заявления о том, что семье отказали в размещении тела покойной в храме из-за участия её отца в войне в Украине, — ложь и часть крайне грязной кампании.
В одном авторы этой версии правы: причиной отказа действительно стала война. Но не российско-украинская, а, как утверждает автор публикации, «химико-биологическая война», которую мать якобы начала против собственного нерождённого ребёнка и жертвой которой в итоге стала сама.
По утверждению автора, непосредственной причиной смерти стал сепсис, развившийся после приёма препаратов с целью прерывания двухмесячной беременности.
В такой ситуации размещение тела в храме, по его словам, означало бы для Церкви попустительство тяжкому греху, что принципиально недопустимо.
Распространение клеветы, искажение фактов и несправедливые обвинения в адрес Церкви наносят вред как семье умершей, так и всему обществу.
Попытки скрыть или изменить правду бессмысленны — настоящая причина рано или поздно всё равно станет известна.
Трагическая гибель двух жизней — грузинской матери и её нерождённого ребёнка — не может быть предметом гордости. Верующий, совестливый и нравственный человек встретил бы это тяжёлое событие молчанием и страхом Божьим, а не ажиотажем и спекуляциями, которыми его окружили.
P.S. Церковь никогда не отказывала в размещении тела в храме и отпевании не только детям участников войны в Украине, но и самим грузинским бойцам, погибшим на стороне Украины».- пишет Микаель Брегвадзе.
В Самегрело оплакивают 26-летнюю Лану Латариа. По информации близких, женщина скончалась от сепсиса. У Ланы Латариа остались двое детей.
По имеющимся данным, ночью девушке внезапно стало плохо, после чего её доставили в клинику в Кобулети, однако врачам не удалось ее спасти.
Отец погибшей, Заал Латариа, который воюет на Украине, вернулся в Грузию, чтобы проститься с дочерью, два дня назад. Вчера он распространил информацию о том, что ему не разрешили провести прощание с дочерью в храме, что вызвало широкий общественный резонанс.
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