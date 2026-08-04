В Литве не исключают, что РФ намеренно нацеливалась на их посольство в Киеве

04.08.2026 16:17





Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не исключает, что Россия намеренно нацеливалась на дипломатические представительства после того, как в минувшие выходные две ракеты повредили здание литовского посольства в Киеве.



Об этом министр заявил в эфире LRT, сообщает "Европейская правда".



Когда Будриса спросили, могла ли Москва намеренно нацеливаться на дипмиссии в украинской столице, он ответил: "Эту версию также нельзя исключать, хотя пока мы не можем утверждать это с уверенностью".



"Из материалов расследования мы знаем, что это были ракеты. Ни одного объекта… рядом нет, ближайший объект, который Россия постоянно пытается поразить, – это электростанция в полутора километрах. Все остальное там – жилые дома, кроме нашего посольства. Возможно, цель заключалась в том, чтобы оказать давление, запугать, но могу сказать – совершенно напрасно. Решимость не ослабла, а укрепилась", – отметил глава литовского внешнеполитического ведомства.



В связи с повреждением посольства в Киеве представителю России, которого вызвали в МИД, был выражен решительный протест и подчеркнуто, что действия Москвы грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.



"Извинений не последовало, и я обращаю внимание на кадры, которые я получил от коллектива посольства в субботу утром: атака была осуществлена сверхзвуковыми ракетами. Теми, что были созданы для атак на корабли, ракетами "Циркон"… Это страшное оружие. Мы не имеем представления, во что они там целились, потому что в этом районе ничего нет", – отметил министр.



По его словам, представитель России выразил позицию, что Литва была предупреждена об угрозе для всех в Киеве. Будрис добавил, что такие предупреждения Литва "рассматривает как угрозу".



"У нас предусмотрены меры, которые мы могли бы принять в ответ на действия России, направленные против нас… Я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности, но… у нас есть возможности, инструменты и воля, чтобы защищаться в случае необходимости", – подчеркнул Будрис.



Напомним, в результате российских ударов по Киеву в ночь на 1 августа было повреждено посольство Литвы.



Будрис ранее заявлял, что видит по крайней мере теоретические возможности получить компенсацию за ущерб, нанесенный посольству Литвы в Киеве в результате российских ударов.





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